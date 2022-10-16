Yürekler dağlandı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİNE, BABASININ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım'ın da defnedileceği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

"AİLELERE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Faciayı haber alır almaz olay yerine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madencilerin aileleri ile buluştu. Acılı ailelere baş sağlığı dileyen Erdoğan, "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız" dedi.

1 MİLYON 350 BİN TL YARDIM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra maden şehidi ailelerine yapılacak yardım tutarı da netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine; devletin 500+500, sendikanın 200, Çalışma Bakanlığı'nın 100, Aile Bakanlığı'nın ise 50 bin olmak üzere destek verileceğini duyurdu.

Erdoğan, "Hemen desteği kabine toplantımızda belirleyip onun da adımlarını atacağız" dedi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ailelere 1 milyon 350 bin TL yardım yapılacak. Vefat eden maden işçilerinin ailelerine verilecek olan bu desteğin kabine toplantısında görüşülüp detaylandırılması bekleniyor.

MADEN KAPATILACAK

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Dönmez yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini aktardı.