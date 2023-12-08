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Yüreğir'e Yeşilbağlar Millet Bahçesi Kazandırılıyor

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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçeye yeni bir park olan Yeşilbağlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacak.

Yüreğir halkına yeni yaşam alanları oluşturmaya devam eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçeye yeni bir park daha kazandırıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin daha yeşil, temiz ve modern bir görünüme kavuşması için projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Yüreğir Belediyesi'nce 15 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Yeşilbağlar Millet Bahçesi çok yakında hizmete açılacak. Yeşil dokusu, oyun ve spor grupları, yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları ile Yeşilbağlar Millet Bahçesi çevre mahallelere de hizmet verecek.

4 buçuk yılda Yüreğir'e 81 yeni park kazandırdıklarını belirten Başkan Kocaispir, "Yüreğir'imizde vatandaşlarımızın aileleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri, çocuklarımızın özgürce koşup oynayacağı parklarımızın ve yeşil alanlarımızın sayılarını söz verdiğimiz gibi artırıyoruz. Yeşilbağlar Millet Bahçemiz, Yüreğir'e hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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