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Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında kimsesiz çocukların doğum günleri kutlandı

Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında kimsesiz çocukların doğum günleri kutlandı
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Hatay Valiliği himayesinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında, Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi’nde devlet himayesinde bulunan çocukların doğum günleri kutlandı.

Hatay Valiliği himayesinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında, Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet himayesinde bulunan çocukların doğum günleri kutlandı.

Programa Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, İl Emniyet Müdürü'nün eşi Esra Yılmaz, İl Jandarma Komutanı'nın eşi Mehtap Şimşek, AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, ilgili kurum müdürleri ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katıldı.

Müzik dinletisinin gerçekleştirildiği programda çocuklarla sohbet edildi. Doğum günü pastasının kesilmesinin ardından çocuklara hediyeler takdim edildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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