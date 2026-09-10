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Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında depremzede çocukların doğum günleri kutlandı

Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında depremzede çocukların doğum günleri kutlandı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Antakya’da yaşayan ailelerin doğum günü mutluluklarına ortak oldu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Antakya'da yaşayan ailelerin doğum günü mutluluklarına ortak oldu.

Esra Masatlı, Antakya ilçesinde ikamet eden Gündüz, Karabiber ve Binkaya ailelerini ziyaret ederek ailelerle sohbet etti. Gündüz ve Karabiber ailelerinin çocuklarına doğum günü sürprizi yapan Masatlı, çocukların mutluluklarına ortak oldu.

Ziyaretlerde ailelerin hal ve hatırlarını soran Esra Masatlı, ihtiyaç ve taleplerini de dinledi. Ailelerin ilettiği ihtiyaç ve taleplerin ilgili kurumlarca değerlendirilerek karşılanacağı belirtildi.

"Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle ailelerle gönül bağının güçlendirilmesi ve çocukların yüzündeki tebessümün artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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