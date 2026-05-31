Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Trakya, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
