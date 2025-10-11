Haberler

Yüksel Kader Sahnede Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Yüksel Kader Sahnede Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresunlu sanatçı Yüksel Kader, Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahnede şarkı söylediği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay, davetlilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı Yüksel Kader hayatını kaybetti.

Giresun'dan Gemlik'e gelen yöresel sanatçı Yüksel Kader (45), sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere yığılan sanatçıya ilk müdahaleyi salondakiler yaparken, 112 ambulansıyle hastaneye kaldırılan Kader, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kader'in akraba düğünü için Gemlik'e geldiği ve misafirlere jest yapmak için sahneye çıktığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Haaland hat-trick yaptı, Norveç İsrail'i darmadağın etti

İsrail'i tek başına darmadağın etti! İşte maçın skoru
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı

6 golle sadece 3 puan alınmadı, milliler bakın neyi başardı
Haaland hat-trick yaptı, Norveç İsrail'i darmadağın etti

İsrail'i tek başına darmadağın etti! İşte maçın skoru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.