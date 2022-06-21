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Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Yerel
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Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Yüksekova-Şemdinli arasındaki dağlarda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Yüksekova-Şemdinli arasındaki dağlarda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir araya gelen 30 kişilik grup, Şemdinli bölgesine hareket etti. Bölgede kahvaltı yapan dernek üyeleri, daha sonra Yüksekova-Şemdinli arasındaki dağlarda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Her hafta başka güzellikleri tanıttıklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Şemdinli ilçe sınırında bulunan Çevre köyü Yüksekova'dan 65 kilometre uzaklıktadır. Buradaki Gever Vadisi, daha keşfedilmemiş bir vadi, el değmemiş bitki örtüsü ve muazzam bir doğaya sahiptir. 30 kişi ile birlikte bu bölgeye gelerek doğal güzellikleri gördük ve gerçekten bu doğa harikasını gördüğümüzde gözlerimize inanamadık. Zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Her zaman diyoruz İsviçre'nin Alplerine gitmeye gerek yok, bu doğa harikası Yüksekova bölgesinde bulunmaktadır" dedi.

Sabri Kartal isimli dağcı ise bölgedeki Kırmızıtaş Gölü'nü görme heyecanı yaşadıklarını belirterek, "Bu alanın turizme kazandırılmasını talep ediyoruz.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

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