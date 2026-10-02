Haberler

Yüksekova SYDV Heyeti, 1930 aileye 3 milyon 917 bin 56 lira yardım kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüksekova SYDV Heyeti, 1930 aileye 3 milyon 917 bin 56 lira yardım kararı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksekova SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı, Kaymakam Volkan Hülür başkanlığında Yüksekova Kaymakamlığında yapıldı. Toplantıda ihtiyaç sahibi vatandaşların başvuruları değerlendirilerek ilçedeki 1930 aileye toplam 3 milyon 917 bin 56 lira yardım yapılması kararlaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı, Kaymakam Volkan Hülür başkanlığında gerçekleştirildi.

Yüksekova Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşların başvuru ve talepleri tek tek değerlendirilerek, sosyal destek çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan yardımlar görüşüldü.

Yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından, ilçedeki 1930 aileye toplam 3 milyon 917 bin 56 lira tutarında yardım yapılması kararlaştırıldı. Mevcut destek çalışmalarının yanı sıra yeni başvuruların da ele alındığı toplantıda, Yüksekova SYDV'nin vatandaşlara devletin şefkat elini ulaştırmada kritik bir köprü görevi üstlendiği vurgulandı.

Yetkililer, sosyal destek çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasını buluşturan cenaze! Ünlü isimler peş peşe geldi
Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı

Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı: Kabe'yi kana bulayacaktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı

İşte satın aldığı sürpriz takım!
Bursa'da ehliyet sınavına kulağında kopya düzeneğiyle girdi! Gözetmen fark etti, 2 yıl men edildi

Ehliyet sınavına bu düzenekle girdi! Gözetmenin gözünden kaçmadı
Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Soma'da madendeki göçükten kahreden haber! Bilanço ağırlaşıyor
Cezayir, orman yangını çıkaranlara idam cezası getirmeye hazırlanıyor

Ülkenin gündeminde bu var: Orman yakanlara idam geliyor

Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Okula giden veli tuvalette buldu, sahibini öğrenince şaşkına döndü
Kız arkadaşına sarılan gence dehşeti yaşattı: Hiç acımadan bıçakladı

Sadece kız arkadaşına sarılmıştı! Neredeyse canından oluyordu
Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız

Ziraat Bankası'ndan olay yaratan iddialara net yanıt