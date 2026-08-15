Kaymakamdan Çocuklara Havuz Sürprizi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakam Volkan Hülür, ziyaret ettiği köyde kendisinden havuz talebinde bulunan çocukların isteğini yerine getirdi.

İlçedeki görevine başladığı günden itibaren vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinleyen Kaymakam Volkan Hülür, Keçili köyünü ziyaret etti.Ziyaret esnasında yanına gelen çocukların havuzda yüzmek istediklerini belirtmesi üzerine Kaymakam Hülür, yetkililere talimat verdi. Talimat doğrultusunda araçlarla köyden alınan 25 çocuk, ilçe merkezindeki havuza götürülerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Yüzme etkinliğinin ardından çocuklara yemek ikramında bulunuldu. Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar, taleplerini geri çevirmeyen Kaymakam Hülür'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı