Yüksekova Kadınları Kış Sofralarını Pestille Süslüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kadınlar, kış sofralarını süsleyecek pestil yapımına ara vermeden devam ediyor.

Yüksekova'nın verimli topraklarında yetişen dut, erik, kayısı, elma ve armut gibi meyveler, yaz aylarının sonunda kadınların ellerinde lezzetli birer atıştırmalığa dönüşüyor. Kadınlar, bahçelerden topladıkları bu taze meyveleri özenle kaynatarak, doğal bir tatlandırıcı olan pekmez kıvamına getiriyor. Elde edilen bu karışım, daha sonra ince bir tabaka halinde yağlı kağıtların üzerine serilerek güneşte kurutulmaya bırakılıyor.

Güneşte kurutulan meyve özleri, esnek ve dayanıklı birer pestil haline geldikten sonra özenle toplanıyor, hava almayacak şekilde poşetlere konup soğuk kış ayları için saklanıyor. Bu doğal ve sağlıklı atıştırmalıklar, kış günlerinde misafirler için çayın yanında sunulduğu gibi, bazı yöresel yemeklerin lezzetini artırmak için de kullanılıyor.

Bu geleneksel hazırlıklar, Yüksekova'da kışın gelişini müjdelerken, yöre halkının doğayla uyum içinde yaşama ve el emeğiyle sağlıklı gıdalar üretme kültürünü de gözler önüne sermeye devam ediyor. - HAKKARİ