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Yüksekova'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal oldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi. Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Bölge soğuk hava ve sis etkisinin altına girmesiyle hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugünkü uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Yüksekova'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Bölge soğuk hava ve sis etkisinin altına girmesiyle hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugünkü uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selahaddin Eyyubi Yüksekova Hakkari Ulaşım Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

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