Yüksekova'da yoğun yağışlar uçak seferlerini durdurdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndaki uçuşların iptal edilmesine yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava ulaşımında büyük aksamalar yaşanıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda uçuşların durmasına neden oldu.

Yüksekova'da sabah erken saatlerde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışın şiddetini artırması ve görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi sebebiyle hava ulaşımında büyük aksaklık yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan tüm uçak seferleri, kar yağışından dolayı iptal edildiği öğrenildi.

Benzer şekilde, İstanbul'dan Yüksekova'ya gelmek üzere havalimanına intikal eden yolculara da, bölgedeki elverişsiz hava şartları nedeniyle uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Yetkililer, kar yağışının şiddetinin ve görüş mesafesindeki düşüşün uçuş emniyetini tehdit ettiğini belirterek, hava şartlarının normale dönmesiyle seferlerin yeniden başlayacağını kaydetti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
