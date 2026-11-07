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Yüksekova'da yılın ilk karı başsağlığı ziyaretinden dönenleri yolda mahsur bıraktı

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Yüksekova'da yılın ilk karı başsağlığı ziyaretinden dönenleri yolda mahsur bıraktı Haber Videosunu İzle
Yüksekova'da yılın ilk karı başsağlığı ziyaretinden dönenleri yolda mahsur bıraktı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yılın ilk karı etkili oldu; Onbaşılar köyüne başsağlığı ziyaretinden dönen vatandaşlar Meşkantepe'de mahsur kaldı. İlçe Özel İdaresi ekipleri köy yolunu kar temizliğiyle yeniden açtı, vatandaşlar kurtarıldı.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yılın ilk karı yerleşim yerlerinde etkili oldu. Onbaşılar köyüne başsağlığı ziyaretine giden vatandaşlar, dönüş yolunda bastıran kar nedeniyle mahsur kaldı.

Hakkari Yüksekova'da yılın ilk kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Onbaşılar köyüne gerçekleştirdikleri başsağlığı ziyaretinin ardından dönüşe geçen vatandaşlar, Meşkantepe mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarıyla ilerleyemedi. Kendi imkanlarıyla yollarına devam edemeyen vatandaşlar, durumu İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, köy yolunda kar temizleme çalışması başlattı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda kar nedeniyle ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.

Yapılan çalışmalarla mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte vatandaşlar güvenli bir şekilde yollarına devam etti.

Kaynak: ANKA
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