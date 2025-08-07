Yüksekova'da Yaralı Baykuş Kurtarıldı

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, gerekli tedavisinin yapılması için ekiplere teslim edildi.

İlçe kırsalında çalışma yapan bir firmanın çalışanları, yaralı bir baykuşla karşılaştı. Yaralı baykuşu güvenli bir şekilde kutuya koyarak merkeze getiren ekipler, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Homan Demirel, "Bizler her gün farklı rotalarda çalışıyoruz. Kırsalda çalıştığımız sırada yaralı bir baykuş bulduk. Hemen müdahale ederek tedavisinin yapılması için Yüksekova'ya getirip ilgili ekiplere teslim ettik. Baykuş iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacak" dedi. - HAKKARİ

