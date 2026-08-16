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Yüksekova'da akaryakıt istasyonunda yangın: Baba ve iki çocuğu yaralandı

Yüksekova'da akaryakıt istasyonunda yangın: Baba ve iki çocuğu yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra alev alan araçta bulunan baba ve iki oğlu yaralandı. 14 ve 10 yaşındaki çocuklar, ilçede yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle Van'a sevk edilirken, babanın tedavisi Yüksekova Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Aile yakınları, ilçedeki sağlık hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çekerek yanık ve anjiyo ünitelerinin kurulmasını yetkililerden talep etti.

(HAKKARİ)Yüksekova'da yakıt aldıktan sonra alev alan araçta bulunan baba ve iki oğlu yaralandı. 14 ve 10 yaşındaki iki çocuk, ilçede yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle Van'a sevk edildi. 44 yaşındaki babanın tedavisi ise Yüksekova'da sürüyor.

Yüksekova'nın Esendere yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket eden araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangında araçta bulunan 44 yaşındaki Mesut Akyol ile çocukları 14 yaşındaki B.A. ve 10 yaşındaki B.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından iki çocuk, ilçede yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle tedavileri için Van'a sevk edildi. Mesut Akyol'un tedavisinin ise Yüksekova Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürürken, aile yakını Hikmet Örtaş yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Örtaş, çocukların yangında ciddi şekilde yaralandığını belirterek, "Yüksekova'da böyle feci bir olayda yanık ünitesinin olmaması nedeniyle şu anda iki çocuğu Van'a sevk etmek zorundalar" dedi.

Yüksekova'daki sağlık hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çeken Örtaş, ilçede yanık ünitesinin yanı sıra anjiyo ünitesinin de bulunması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Örtaş, "Yüksekova böyle bir şeyi hak ediyor mu? Yanık ünitesi yok. Geçen gün ben aynı hastanede kalp sorunu nedeniyle yatmıştım, anjiyo ünitesi yok. Valimize sesleniyoruz; böyle feci olaylarda gerekli ünitelerin burada olması lazım" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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