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Yüksekova'da Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Yüksekova'da Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Miraç Kandili vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, cami imamları ve vatandaşlar bir araya gelerek dualar etti. Yüksekova Merkez İhsaniye Camii'nde okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin yanı sıra Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerifler de okunarak Peygamber Efendimiz hatırlandı.

Hazreti Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dualarla idrak edildi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna teşrif ettiği gece olan Miraç Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de idrak edildi. Yüksekova Merkez İhsaniye Camii'nde düzenlenen kandil programına ilçedeki camilerin imamları ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu.

"Sevgili Peygamberimizi sadece böyle günlerde değil her zaman hatırlayalım" diyen Yüksekova İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, "Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellemin Allah'ın huzuruna teşrif ettiği gün olarak bilinir. Bugün vesilesiyle Miraç gecesinde bir arada bulunuyoruz. Tüm Yüksekovalı kardeşlerimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, ilçemizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde Efendimiz'in sevgi, muhabbetinin yaşanmasına vesile kılmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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