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Yüksekova'da Maden Tesisine İki Kurt Girdi

Yüksekova'da Maden Tesisine İki Kurt Girdi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cekay madencilik tesisine gece saatlerinde iki kurt girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yiyecek arayan kurtlar dikkat çekti. Tesis sahibi, kurtların kış aylarında sıkça görüldüğünü belirterek zarar vermeden gitmelerini umuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Esendere yolu üzerinde bulunan maden tesisine giren iki kurt güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Esendere yolu üzerinde bulunan Cekay madencilik flotasyon tesisine iki kurt girdi.

Kimsenin olmadığı sırada tesise girerek yiyecek arayan kurtlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tesisin sahibi Orhan Kaya, "Kış ayları olduğu için kurtlar sıklıkla merkezde görülüyor. Bugün de akşam saatlerinde bizim fabrikada görüntülendi. İnşallah kimseye zarar vermezler" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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