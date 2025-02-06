Yüksekova'da Maden Tesisine İki Kurt Girdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Esendere yolu üzerinde bulunan maden tesisine giren iki kurt güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Esendere yolu üzerinde bulunan Cekay madencilik flotasyon tesisine iki kurt girdi.

Kimsenin olmadığı sırada tesise girerek yiyecek arayan kurtlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tesisin sahibi Orhan Kaya, "Kış ayları olduğu için kurtlar sıklıkla merkezde görülüyor. Bugün de akşam saatlerinde bizim fabrikada görüntülendi. İnşallah kimseye zarar vermezler" dedi. - HAKKARİ