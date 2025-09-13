Haberler

Yüksekova'da İş Makinesi Operatörü Kamyonun Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kum ocağında iş makinesi operatörü Servet Arslan, bakımını yaptığı aracın yanında geri gelen bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamyon sürücüsü aranmaya devam ediliyor.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinesi operatörü 21 yaşındaki Servet Arslan, aracının bakımını yaptığı sırada geri geri gelen kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yüksekova ilçesinde bulunan bir kum ocağı şantiyesinde meydana gelen kazada iddiaya göre, iş makinesi operatörü Servet Arslan'a aracının bakımını yaptığı esnada geri geri gelen bir kamyon çarptı. İş makinesi ile kamyon arasında sıkışan Arslan, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede Arslan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Arslan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan kazanın ardından kaçan ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsünün yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
