Haberler

Yüksekova'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Yüksekova'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerini artırdı. Ekipler, üretimden tüketime kadar tüm süreçleri adım adım denetleyerek, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim hakkını güvence altına almayı amaçlıyor.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

Toplum sağlığının temel direği olan gıda güvenliği ilkesiyle hareket eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşın sofrasına ulaşan ürünlerin güvenilirliğini en öncelikli vazifesi olarak görüyor. Bu kapsamda ekipler, ilçenin dört bir yanında denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Müdürlükten konuya ilişkin yapılan açıklamada, gıda güvenliği zincirindeki hassasiyet vurgulanarak, "Üretimden tüketime kadar tüm süreç adım adım denetlenmektedir" denildi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin temel gayesinin sağlıklı nesillerin yetişmesi için güvenilir gıda arzını sağlamak olduğunu belirtti. Yürütülen bu özverili çalışmaların, halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim hakkını güvence altına almayı hedeflediği kaydedildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.