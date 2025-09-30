Yüksekova'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

Toplum sağlığının temel direği olan gıda güvenliği ilkesiyle hareket eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşın sofrasına ulaşan ürünlerin güvenilirliğini en öncelikli vazifesi olarak görüyor. Bu kapsamda ekipler, ilçenin dört bir yanında denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Müdürlükten konuya ilişkin yapılan açıklamada, gıda güvenliği zincirindeki hassasiyet vurgulanarak, "Üretimden tüketime kadar tüm süreç adım adım denetlenmektedir" denildi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin temel gayesinin sağlıklı nesillerin yetişmesi için güvenilir gıda arzını sağlamak olduğunu belirtti. Yürütülen bu özverili çalışmaların, halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim hakkını güvence altına almayı hedeflediği kaydedildi. - HAKKARİ