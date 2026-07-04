Haberler

Yüksekova'da vatandaşlara aşure ikramı

Yüksekova'da vatandaşlara aşure ikramı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Etkinlikte yükümlüler de görev aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, toplumsal dayanışma ve birlik beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kurum personeli ile denetimli serbestlik yükümlülerinin katkılarıyla hazırlanan aşure, ilçe merkezinde kurulan stantta vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yükümlüler de aşure dağıtımında aktif görev aldı. Organizasyonun, denetimli serbestlik bünyesindeki bireylerin topluma kazandırılması ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürü, Muharrem ayının bereket, birlik ve beraberlik simgesi olduğunu vurgulayarak, bu tür faaliyetlerle toplumla olan bağları daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurum personeline ve katkı sunan hayırsever iş insanlarına teşekkür edilirken, müdürlük yetkilileri toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerine gelecek dönemde de kararlılıkla devam edileceğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var

Ülke intikam sloganlarıyla inlerken Trump'tan sürpriz mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Yapmak istediği şov elinde patlayacak! Milli futbolculardan rest
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu bilinmiyordu! Gölge lider cenazede ortaya çıktı
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler