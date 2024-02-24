Yüksekova'da Berat Kandili İbadetleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Şaban ayının 15'inci gecesi olarak bilinen Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Yüksekova'da da ibadetlerle, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Yüksekova'nın mezarlık mahallesinin Hacı Mehmet Öz Yılmaz Camisinde yer alan İmam Hatip Halil Akdoğan'ın öncülüğünde 'on bir ayın sultanı' Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle program düzenlendi. Program çerçevesinde Kur'an-ı Kerim, Mevlit-i Şerif ve ilahiler okunarak dualar edildi.

Programda gecenin öneminden söz eden İmam Hatip Halil Akdoğan, Berat gecesinin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu hatırlatarak, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve gecelerin en iyi şekilde idrak edilmesini belirterek, "Bu gecenin Faziletine dair Peygamberimiz şöyle buyuruyor, 'Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünü de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim hadis-i şerifi var" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ