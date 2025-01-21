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Yüksekova'da Başarılamayan Eğitim: Sürü Halinde Köpeklerin Öğrencilere Saldırması

Yüksekova'da Başarılamayan Eğitim: Sürü Halinde Köpeklerin Öğrencilere Saldırması
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilere saldıran başıboş köpekler paniğe neden oldu. Olayda, bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle üzüntü ve korku yayıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz hafta okul döneminde öğrencilere saldıran sürü halindeki köpekler cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların bağırmalarını ise bir vatandaş saniye saniye kayıt altına aldı.

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta ilçede okul döneminde yaşandı. Güngör Mahallesi'nde öğrencilerin bir arazide yürüdükleri sırada önlerine sürü halinde başıboş köpekler çıktı. Köpeklerin kendilerine doğru geldiğini gören öğrenciler panikle sağa sola giderken, o anları ise bir vatandaş saniye saniye kayıt altına aldı.

Yaşanan olay üzerine karne gününden bir gün sonra, Yeni Mahallede'ki 7. sınıf öğrencisi Eslem Teker'in başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilçede üzüntü ve korku hakim olmaya başladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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