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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan Balıkesir Üniversitesi'ne Tebrik Mesajı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan Balıkesir Üniversitesi'ne Tebrik Mesajı
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Balıkesir Üniversitesi'nin iş birliğiyle kurulan Türkiye'nin ilk yerli 360 Derece Simülasyon Merkezi'ni kutlayarak üniversite sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Üniversite sanayi iş birliğiyle kurulan ülkemizin ilk 360 Derece Simülasyon Merkezi İÇİN Balıkesir Üniversitesinin yönetimini ve öğrencilerini kutlayan sosyal medyadan tebrik mesajı attı.

Balıkesir Üniversitesi ve MRS Havacılık iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli Simülasyon Merkezi YÖK Başkanı Erol Özvar'ın dikkatini çekti. Prof. Dr. Özvar sosyal medya hesaplarından Üniversite yönetimi ve akademisyenlere tebrik mesajı atarak, kutladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havacılık ve savunma sanayisinde kritik öneme sahip simülasyon teknolojileri konusunda üniversitelerimiz öncü rol oynuyor. Üniversite sanayi iş birliğiyle kurulan ülkemizin ilk 360 Derece Simülasyon Merkezi @balikesiruni de hizmet veriyor. Tamamen yerli yazılımlarla geliştirilen ve sınırsız hareket kabiliyetine sahip simülatörler, teknoloji ihracatı için önemli bir potansiyele sahip. Simülasyon Merkezi, öğrencilerimize ve genç mühendislerimize de havacılık ve uzay teknolojileri konusunda önemli deneyimler kazandırıyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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