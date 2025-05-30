Yüksek Mahkeme, Trump Yönetiminin Göçmen Sınır Dışı Etme Politikasını Onayladı

ABD'de yüksek mahkeme, Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmeni sınır dışı etmesini engelleyen mahkeme kararını 7'ye karşı 2 oyla kaldırdı.

ABD'de yüksek mahkeme, Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmeni sınır dışı etmesini engelleyen mahkeme kararını 7'ye karşı 2 oyla kaldırdı. Bugün verilen kararla, Trump yönetimi Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen yüzbinlerce göçmenin yasal statüsünü şimdilik iptal edebilecek.

Mahkeme ayrıca başka bir davada yaklaşık 350 bin Venezuelalı göçmenin geçici yasal statüsünün iptal edilmesine de izin verdi.

Yüksek Mahkeme'nin kararı nihai bir hüküm değil, ancak dava devam ettiği sürece korumaların uygulanmayacağı anlamına geliyor. Dosya Boston'daki 1. ABD Temyiz Mahkemesi'ne geri gönderilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önce seçim kampanyası sırasında milyonlarca göçmeni sınır dışı edeceği sözünü vermiş ve göreve geldikten sonra göçmenlerin ABD'de yasal olarak yaşamasını mümkün kılan Biden yönetimi politikalarını ortadan kaldırmaya çalışmıştı. - WASHINGTON