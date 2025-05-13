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Yozgat'ta Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 30 Metreye düştü

Yozgat'ta Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 30 Metreye düştü
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Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sisin kara yollarında trafik aksamalarına yol açtı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yozgat'ta yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye düştü

YOZGAT - Hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü Yozgat'ta, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Yozgat'ta etkili olan yağmur, gece saatlerinde etkisini yitirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini gösteren sis, özellikle kara yollarında trafiği zorlaştırdı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü kentte araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Yozgat'ta sisin etkisini yüksek kesimlerde daha da çok hissettirdiğini söyleyen Furkan Tamer, "Yozgat'a yoğun bir sis çökmüş durumda. Görüş mesafesi kısalmış. Tüm sürücülerimizden dikkatli olmalarını diliyorum" dedi.

Yetkililer ise sis nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiği, sis farlarının açılması, hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin korunması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDOĞAN BUDAK - Yerel
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