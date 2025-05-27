Yozgat'ta Yabancılara Yönelik Türkçe Kursları Devam Ediyor

Yozgat'ta Yabancılara Yönelik Türkçe Kursları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, çeşitli ülkelerden gelen yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkçe öğrenmek amacıyla açılan kurslara katılarak günlük yaşamlarını kolaylaştırıyorlar. Sertifika verilen kurslar, yabancıların Türk toplumuna entegrasyonuna katkı sağlıyor.

Yozgat'ta yabancılar dil seferberliğiyle Türkçe öğreniyor

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ve genellikle Türk erkekleriyle evli olan yabancılar Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurs sayesinde Türkçe öğreniyor.

Fas, Suriye, Çeçenistan gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu vatandaşların katıldığı Türkçe kursu sonunda katılımcılara sertifika veriliyor. Kurs sayesinde yaşadıkları yere entegre olmayan çalışan kişiler dil öğrenerek günlük hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Farklı ülkelerden gelerek Türkiye'de yaşamaya başlayan yabancılar, Türkçe öğrenerek hem günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor hem de topluma daha hızlı uyum sağlıyor.

Kursiyerlerden Meryem Alaoui, 2 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ifade etti. "Faslıyım. Kısmet oldu Türkiye'ye geldim. Evleneli 2 sene oldu. Türkçe iyi. Öğrendim. Alışveriş yaparken lazım oluyor. Kurs çok faydalı. Teşekkür ederim" dedi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal "Halk Eğitim Merkezi'mizde yabancılara yönelik A1, A2 seviyesinde kurslar açılmaktadır. Bu sene toplam 4 kurs açılmıştır. 24 öğrenci sene boyu kurslara gelmiştir ve şu an devam etmektedir. Genelde Fas, Afgan ve Suriye kökenliler var. Okulların tatile girdiği tarihle birlikte kursumuz da bitecek. Hayat boyu öğrenmede talep olduğu müddetçe sürekli yeni kurslar açılabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKA YİĞİT - Yerel
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor

Baltık Denizi'nde sular ısınıyor! Rusya'dan gözdağı gibi hamle
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.