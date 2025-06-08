Yozgat'ta Traktör Sürücüsü Trafik Kazasından Kaçamadı

Yozgat'ta Traktör Sürücüsü Trafik Kazasından Kaçamadı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan traktör sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı, kazaya karışan sürücüyü güvenlik kameraları aracılığıyla tespit etti.

Kaza neden olup olay yerinden kaçan sürücü, jandarma ekiplerinden kaçamadı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası olay yerinden uzaklaşan traktör sürücüsü, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine seyir halinde olan S.N. idaresindeki otomobilin önüne aniden traktör çıkarak kazaya neden oldu. Olay sonrasında traktör sürücüsü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 farklı güvenlik kamerasından 46 saat süren güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Traktör sürücüsü M.E.'nin, Çiğdemli Beldesi istikametine ilerlediği sırada kazaya karıştıktan sonra Sorgun ilçe merkezine kaçtığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince yakalanan M.E. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKA YİĞİT - Yerel
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