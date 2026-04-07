Yozgat'ta Son Bir Haftada Düzenlenen Operasyonlarda 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 7 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Yozgat’ta son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönündeki bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Yozgat şehir merkezinde yapılan takip sonucu durdurulan bir otomobilde 3 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir kişi mahkeme kararıyla tutuklandı.

Yozgat Merkez Muslubelen Uygulama Noktasında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otobüsün bagajında ise 53 kişi gizlenmiş olarak bulundu. Yapılan incelemelerde, şahısların yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Olayla bağlantılı olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 53 yabancı uyruklu kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: ANKA
