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Yozgat'ta Yaklaşık 2 Bin Yıllık Roma Lahdi Ele Geçirildi

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait yaklaşık 1800-2000 yıllık bir lahit ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

(YOZGAT) - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Roma dönemine ait "lahit" ele geçirdi, konuya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine harekete geçen Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Romalılara ait olduğu tahmin edilen, yaklaşık 1800-2000 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi lahit ele geçirildi. Yasa dışı yollarla satışa sunulmak üzere olan lahdin oldukça yüksek tarihi değerine sahip bulunduğu öğrenildi.

Kaçakçılık olayına ilişkin gözaltına alınan V.G'de bir adet el dedektörü ve bir adet ruhsatsız uzun namlulu silah da bulundu.

Kaynak: ANKA
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