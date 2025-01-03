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Yozgat'ta Regaib Kandili'nde Çocukların Sevimli Anları Cemaatin Yüzünü Güldürdü

Yozgat'ta Regaib Kandili'nde Çocukların Sevimli Anları Cemaatin Yüzünü Güldürdü
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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Tevhid Camii'nde düzenlenen Regaib Kandili programında iki küçük çocuğun sevimli hareketleri cemaatin tebessüm etmesine sebep oldu. Çocuklar minbere inip çıkarken, ibadet eden cemaatin de dikkati üzerinde oldu.

Yozgat'ta Regaib Kandili programında çocukların sevimli anları, cemaati tebessüm ettirdi.

Üç ayların başlangıcı dolayısıyla Regaib Kandili dua ve ibadetlerle karşılandı. Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Tevhid Camii'nde cemaat ibadet etmek için toplandı. Cemaatin hep birlikte dua ettiği sırada kardeş oldukları tahmin edilen iki küçük çocuğun görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Minbere inip çıkan ve birbirine seslenen çocukların sevimli hareketleri cemaati tebessüm ettirdi. Daha sonra yerine geçen küçük çocuklar da edilen duaları dinledi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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