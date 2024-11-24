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Yozgat'ta Okullar Bir Gün Tatil Edildi

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Yozgat Valiliği, 25 Kasım 2024 tarihinde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini ve hamile ile engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurdu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçede yaşayan bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat Valiliği, okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Duyuruda, "İlimiz genelinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Yozgat Valiliği, okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde sıcaklığın ilimiz genelinde -6 ila -10 derece aralığına düşeceği anlaşılmaktadır. Ayrıca zaman zaman devam eden rüzgar tipiye sebebiyet verdiğinden ilimiz genelinde 25.11.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelide aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."

"Mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı"

Öte yandan Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sıcak havaya aldanıp, Benli Köyündeki bağ evine giderek, piknik yapan 3 kişi kar ve tipi nedeniyle köye dönemedi ve araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine Saraykent Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yolda kalan araçtaki Mithat Durmuş (34), Seray İpekçi (30), Hakan İpekçi (36) kurtardı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Bu arada yolda kalan çok sayıda araç da jandarma ve karayolları, özel idare ekiplerince kurtarıldı. Yozgat Valiliği, "Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgelerde yol açma ve kar küreme faaliyetini sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerimiz, aracını kaydıran ve yolda kalan vatandaşımızın aracını saplandığı yerden çıkarttı. Lütfen kış lastiği takmadan, yanımızda zincir, çekme halatı ve takoz olmadan, tüm tedbirlerimizi almadan ve en önemlisi zorunlu olmadıkça yola çıkmayalım" uyarısında bulundu.

Yozgat'ta Okullar Bir Gün Tatil Edildi
Kaynak: ANKA / Yerel
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