Yozgat'ta 'Milli Ağaçlandırma Günü' Kapsamında Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı. 40 bin fidanın toprakla buluşturulacağı Yozgat'ta, 2022'de Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Yozgat'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 2022'de Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in köyü olan Türkmen Araplı fidanlığında tören düzenlendi. Şehit adına fidanlar torakla buluşturulup, hatıra ormanı tesis edildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında hafta boyunca fidan dikiminin devam edeceğini, bu kapsamda il genelinde 40 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

"TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIMIZ FİDAN SAYIMIZ BİR MİLYONA YAKLAŞACAK"

Gelece nefes olmak için şehit Halil İbrahim Yiğit adına hatıra ormanı oluşturulduğunu aktaran Vali Özkan, Yozgat'ta bu yıl 1 milyon fidanın dikileceğinin altını çizdi, şöyle konuştu:

"Milli ağaçlandırma günlerimizde her yıl fidanlarımızı toprakla buluşturmaya, geleceğimize nefes olmaya devam ediyoruz. Bugün de Türkmen Araplı köyünde şehidimizin hatıratını yaşatmak ve milli ağaçlandırma gününde geleceğe nefes olmak üzere fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu hafta içerisinde etkinliklerimiz devam ediyor. Hafta içerisinde il genelinde toprakla buluşacak fidan sayımız yaklaşık 40 bini bulacak. Bu 40 bin rakamı sadece milli ağaçlandırma günü kapsamında yapılan etkinlikler dahilinde. Yıl içerisinde, Yozgat il genelinde toprakla buluşturacağımız fidan sayımız bir milyona yaklaşacak. Şehidimizin ismini yaşatmak üzere oluşturduğumuz Türkmen Araplı Köyü fidanlığındayız. toplanmış bulunmaktayız. Bugün burada da bin 500 ağacımızı şehidimizin hatırasına toprakla buluşturduk."

Yapılan konuşmaların ardından dua okunup, il yöneticileri, köylüler ve öğrenciler tarafından fidanlar toprakla buluşturulup, can suyu verildi.