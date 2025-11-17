Yozgat'ta Lise Öğrencileri Taşımalı Eğitime Dahil Edilmiyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Devecipınar Köyü'nde lise öğrencileri, taşımalı sistem kapsamına alınmadıkları için okullarına otostop çekerek gitmek zorunda kalıyor. Yüzde 90 bedensel engelli bir öğrenci ise servis hakkı kaldırıldığı için her gün babası tarafından ilçe merkezine götürülüyor.

Devecipınar, nüfusunun düşmesiyle belde statüsünden köye dönüştürülürken, çevredeki Yazıkışla, Başhoroz, Oğulcuk ve Belveren köyleri taşımalı eğitime dahil edildi. Ancak Devecipınar'daki okullar taşıma merkezi yapılmadı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri Gazipaşa İlk/Ortaokulu'na servisle taşınırken, 6 lise öğrencisinden yalnızca 3'ü yatılı okuyabiliyor; diğer 3 öğrenci ile bir engelli ortaokul öğrencisi her gün köyden kendi imkanlarıyla gidip geliyor. Lise öğrencileri zaman zaman otostop çekerek okula ulaşıyor.

"Oğlum yüzde 90 engelli, kas hastası"

Köy sakinlerinden Vahap Çeliktaş, yüzde 90 bedensel engelli çocuğunun iki yıl öncesine kadar servisle götürülüp getirildiğini ancak çocuğun okulunun değiştirilmesi nedeniyle artık çocuğunu kendi imkanları ile okula götürdüğünü anlattı. Çeliktaş, şöyle konuştu:

"Oğlum yüzde 90 engelli, kas hastası. 7. sınıfta eğitimine devam ediyor. 5. sınıfta bu okula taşımalı olarak belirlenen Gazipaşa Ortaokulu'nda eğitimine başladı, ortaokula başladı. 6. sınıfa geçtiğinde ise taşımalı eğitim okulu Boğazlıyan Cumhuriyet Ortaokulu olarak belirlendi. Lakin Cumhuriyet Ortaokulu'nun fiziki yapısı engelli öğrenciye uygun olmadığından biz ilçe Milli Eğitim'le yaptığımız görüşmede eski okuluna, yani Gazipaşa Ortaokulu'na devam edebileceği, taşımalı olarak da servisle köyden gidip geleceği söylendi. Biz bunu yasal prosedürle olduğunu sanıyorduk. Fakat bu yasal prosedürle değilmiş. Bu senenin eğitim öğretim yılının başında bunu öğrenmiş olduk. Bu senenin başında servisçi çocuğu götüremeyeceğini, taşımalı eğitim kapsamında olmadığını söyledi. İlçe Milli Eğitim, Yozgat İl Milli Eğitim ile yaptığımız görüşmelerde bir sonuç alamadık. Şu an sıkıntı içerisindeyiz. CİMER'e de şikayette bulunduk. CİMER bize cevap yazdı. Ama İlçe Milli Eğitim'in bize verdiği cevabı tekrardan gönderdi. Bizim çocuğumuzun engel durumundan dolayı anayasal olarak durumunun gözetilmesi gerekiyordu. Okul değiştirilirken, taşımalı okul değiştirilirken durumunun gözetilmesi gerekiyordu. Yeniden gitmiş olduğu okulun taşımalı eğitim kapsamına alınmasını veya diğer okula gidecekse de okulun uygun hale getirilmesini talep ediyoruz."

Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş ise konuya ilişkin, "Bunun çözülmesi lazım. Köyde bir okul varsa burada öğretmen de olması lazım. Bu köyde okuyan, taşımalı servisle gidenlerin burada öğrenci olarak öğrenim hayatlarını tamamlaması lazım" diye konuştu.

"Lise öğrencisi olduğu için servis yok"

Devecipınar Köyü sakini Ali Erkoç da lise öğrencileri için servis bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Benim okul servisinden çok şikayetim var. Benim iki tane çocuğum var. Biri şimdi normal servisle gidiyor. İkincisi lise öğrencisi olduğu için servis yok. Buraya gelen okul servisi burada üç tane mi, dört tane mi lise öğrencisi var, götürmüyor. Neymiş, lise öğrencisi yasakmış. Ben çocuğumu Boğazlıyan'da yatılıya verdim. Çocuk kalmak istemiyor. Yatılı da okulun bayağı bir ilerisinde, Boğazlıyan'ın çıkışında olduğu için sokak köpekleri var 'Baba, ben korkuyorum' diyor. Buna yapacak bir şeyim yok. Devletimiz de lise öğrencisi servisini kaldırdı. Biz çok mağduruz. Buna bir çözüm üretilmesini istiyoruz devletimizden."

Bir başka öğrencinin velisi Ali Bıçakçı da lise öğrencilerine servis verilmemesine dair eleştirilerini, "Çocukların servis sıkıntısı var. Lise çocuklarına servis yok. Bindiremiyoruz da, şikayet oluyor sürekli. Servisçiler de kendi başına hürriyet zaten. Hiçbir şey diyemiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü bir şey yapmıyor, üstüne düşmüyor daha doğrusu. Sıkıştırıyorlar, adam almıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Genelde imece usulü, Boğazlıyan'a işe giden arkadaşlar var, onlarla gönderiyoruz. Kışın da kendimiz araba bulacağız, kendi arabalarımızla götüreceğiz. Akşamları alıp getireceğiz." sözleriyle anlattı.

Devecipınar Muhtar Vekili Atilla Ümer de, "Bazı öğrencileri götürüyorlar, bazıları kalıyor. O kalan öğrenciler de liseye giden öğrenciler. Onlardan dolayı da sıkıntı yaşanıyor burada. Veliler olarak kışın sorun, beklemesi sorun, gitmesi, gelmesi sorun. Düzensiz bir şekilde taşımacılık var" dedi.