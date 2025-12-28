Haberler

Yozgat Valiliği'nden Sürücülere "Gizli Buzlanma" Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın doğu kesimlerindeki bazı ilçelerde kar yağışı sonrası oluşan gizli buzlanmalar nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Karayolu ekipleri, yolda kalan araçlara yardım ediyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın doğu kesimlerinde yer alan Akdağmadeni, Saraykent, Boğazlıyan, Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerinden geçen karayollarında, kar yağışı sonrasında etkili olan soğuk hava nedeniyle yer yer gizli buzlanmalar oluştuğu bildirildi. Sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesine, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan uluslararası karayollarının kesiştiği Yozgat'ta trafiğin aksamaması için tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat-Sivas ve Kayseri bağlantılı yollarda, kar yağışı sonrasında hava sıcaklıklarının düşmesi sonucunda gizli buzlanma ve sürgün olaylarının yer yer görüldüğü belirtildi ve sürücüler tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Karayolları ve köy grup yollarında konuşlandırılan ekipler, yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olurken, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmadığının da altı çizildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan ve ilimizin belirli bölgelerinde etkisini halen sürdüren kar yağışının ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülerimiz; yola çıkarken kış şartlarını göz önünde bulundurarak lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" denildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu
Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Erden Timur'un da olduğu zanlıların emniyet işlemleri sürüyor

Soruşturmada sıcak saatler! İşte adliyeye sevk edilecekleri tarih
Beşiktaş, Salih Özcan transferinde muradına eriyor

Beşiktaşlılar muradına erdi! Orkun Kökçü ikna etti, geliyor