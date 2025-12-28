Yozgat Valiliği'nden Sürücülere "Gizli Buzlanma" Uyarısı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın doğu kesimlerinde yer alan Akdağmadeni, Saraykent, Boğazlıyan, Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerinden geçen karayollarında, kar yağışı sonrasında etkili olan soğuk hava nedeniyle yer yer gizli buzlanmalar oluştuğu bildirildi. Sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesine, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan uluslararası karayollarının kesiştiği Yozgat'ta trafiğin aksamaması için tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat-Sivas ve Kayseri bağlantılı yollarda, kar yağışı sonrasında hava sıcaklıklarının düşmesi sonucunda gizli buzlanma ve sürgün olaylarının yer yer görüldüğü belirtildi ve sürücüler tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Karayolları ve köy grup yollarında konuşlandırılan ekipler, yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olurken, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmadığının da altı çizildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan ve ilimizin belirli bölgelerinde etkisini halen sürdüren kar yağışının ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülerimiz; yola çıkarken kış şartlarını göz önünde bulundurarak lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" denildi.