Yozgat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Merkez ve Dört İlçede Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Güncelleme:
Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 4 ilçede okullar 12 Ocak'ta bir gün süreyle tatil edildi. Valilik, kamu çalışanlarına da idari izin verileceğini açıkladı.

(YOZGAT) - Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğim öğretime il merkezi ile 4 ilçede, 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Aralıklı olarak süreceği tahmin edilen kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle il merkezinin yanı sıra Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan Jandarma, Emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir" denildi.

Yozgat Valiliği, yola çıkacak araçlarda kış lastiği, zincir, çekme halatı, takoz bulundurulması ve yakıtlarının dolu olması uyarısında bulundu. Vatandaşların mağdur olmamaları için kar, tipi, sis, görüş mesafesinin azalması gibi olumsuzlukları dikkate alarak yola çıkmaları, bu doğrultuda yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarıları göz ardı etmemeleri istendi.

