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Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın

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Futbolda 2026 Hollanda Süper Kupası'nı, PSV'yi 4-0 yenen AZ Alkmaar kazandı.

Futbolda 2026 Hollanda Süper Kupası'nı, Psv'yi 4-0 yenen AZ Alkmaar kazandı.

Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanan maçta, 2025-2026 sezonu Hollanda Birinci Ligi (Eredivisie) şampiyonu PSV ile Hollanda Kupası'nın sahibi AZ Alkmaar karşılaştı.

Veerman'ın 9. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan PSV karşısında AZ Alkmaar, Meerdink'in 25, Patati'nin 51, Dijkstra'nın 58 ve Daal'ın (penaltıdan) 66. dakikada attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

AZ Alkmaar, 2009'dan bu yana ilk, tarihindeki 2'nci Hollanda Süper Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA
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