Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta Jandarma, Özel Eğitim Öğrencisi Hatun Yıldırım'ın Doğum Gününü Kutladı

Yozgat'ta Jandarma, Özel Eğitim Öğrencisi Hatun Yıldırım'ın Doğum Gününü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde Jandarma ekipleri, Fehimli Köyü İlkokulu'nda eğitim gören özel eğitim öğrencisi Hatun Yıldırım için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Jandarma personeli, çeşitli hediyelerle Hatun'u mutlu etti.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fehimli Köyü İlkokulu'nda eğitim gören özel eğitim öğrencisi Hatun Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Okul çevresi ve yol güzergahında denetim yapan jandarma ekipleri, daha sonra Hatun Yıldırım'ın eğitim gördüğü okula giderek kendisine özel bir doğum günü kutlaması düzenledi. Jandarma personeli, Hatun Yıldırım için hazırladıkları kutlamada çeşitli hediyeler takdim etti. Doğum günü kutlanan Yıldırım'ın mutluluğu yüzünden okundu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"
Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı

Resmi Gazete'deki karar sonrası binlerce kişi sokağa indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri! ZTK 4. tur eşleşmeleri belli oldu mu? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaş zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ay zam tahminleri! Gizli Bahçe CANLI izle! 5 Kasım Salı Gizli Bahçe SON BÖLÜM full HD NOW TV 3. bölüm tek parça izleme linki! Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 23. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Serik, Kepez 5-6 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Deliha 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı canlı izle! 5 Kasım Salı Bir Gece Masalı 9. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.