Yozgat Lök Köyü Muhtarı Gültekin'den İki Asırlık Tarihi Konak İçin Restorasyon Çağrısı

(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat merkeze bağlı Lök Köyü Muhtarı Sadettin Gültekin, köyde bulunan iki asırlık tarihi konak ve yakınındaki hamam kalıntısının aslına uygun bir şekilde restore edilip, gelecek nesillere miras bırakılmasını istedi.

Yozgat merkeze bağlı Lök Köyü Muhtarı Sadettin Gültekin, tarihi yapıların bakımsızlık nedeniyle her geçen gün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Muhtar Gültekin, köyde bulunan tarihi yapıların restore edilmesini beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tarihi bina köyümüzün en değerli eseri ancak sahipsiz durumda. Sayın Valimizden ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden buraya sahip çıkmalarını rica ediyorum. Eşi benzeri görülmedik bir tavanımız var. Eğer burası restore edilip yaşatılırsa çocuklarımıza ve geleceğimize önemli bir miras bırakılmış olur. Yan tarafındaki tarihi hamam da büyük ölçüde tahrip oldu. Yağmur ve kar nedeniyle yapı her geçen gün daha fazla zarar görüyor. Belki bu yıl ayakta kalır ama seneye bulamayabiliriz."

ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMASI: GEÇMİŞİ İKİ ASRI AŞIYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından önceki yıllarda yapılan çalışmalarda tarihi konak ve yanına yapılan hamamın geçmişinin 2 asrın üzerinde olduğu belirlendi.

Araştırmada, konağın tavan işlemelerinin Yozgat'ta ender görüldüğüne dikkat çekilerek, konaktaki ahşap süslemelerde kalem işi boyamaların batılılaşma dönemini gösterdiği, hem ahşap oyma tekniği hem de kalem işi bezeme tekniği kullanıldığı, süslemelerin Başçavuş Camisi'nin tavanıyla da çok benzeştiği, boyamaların da kök boyasıyla yapıldığı belirlendi.

KONAK VE HAMAMIN TARİHİ GEÇMİŞİ

Araştırmalara göre, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın kardeşi Mehmet Paşa'nın ailesi, Bozok yaylalarında sürülerini otlatmak amacıyla bölgeye geldikten sonra Lök Köyü'ne yerleşti. Ailenin 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında harem ve selamlık bölümleri, ahırları, ağılları ve hamamı bulunan büyük bir konak inşa ettirdiği belirtiliyor.

Ahşap işçiliği, kök boya ile yapılmış çiçek motifleri ve tavanın merkezindeki üzüm salkımını andıran oyma bezemeler, konağın günümüze ulaşan en dikkat çekici mimari özellikleri arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA