Yozgat'ta Ficenk Bayramı coşkuyla kutlandı

Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Kamışçık Köyü'nde her yıl düzenlenen Ficenk Bayramı, bu yıl yağışlar nedeniyle gecikmeli olarak yapıldı. Kadınlar geleneksel kıyafetlerle maniler söyledi, semah yaptı ve yöresel çörekler hazırladı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kamışçık Köyü'nde, her yıl nisan ayında düzenlenen "Bahar Bayramı" olarak da bilinen Ficenk Bayramı, bu yıl yağışlar nedeniyle gecikmeli yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan bayrama geleneksel kıyafetleriyle katılan kadınlar, maniler söyledi, semah yapıp, oyunlar oynadı ve yöresel çörekler hazırladı. Törene öncülük eden kadınlardan Çiçek Taşkın, "Geleneğimizi, göreneğimizi kaybetmiyoruz, canlandırıyoruz" dedi.

Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Oğuz Boyu'na mensup insanların yaşadığı Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kamışçık Köyü'nde bahar bayramı olarak da bilinen Ficenk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da gecikmeli olarak törenlerle kutlandı. Ficenk Bayramı nedeniyle Kamışçık Köyü'nün kadınları geleneksel giysileriyle maniler ve türkülerle topladıkları meyve çiçeklerini Köy Meydanı'na kurdukları kazana attı.

Üzerine cecim örtüsü kapatılarak yüzlerce yıldır devam eden şerbet aşlaması yapıldı. Bağlamalar eşliğinde Allah'a yakarış, göğe yükseliş anlamını taşıyan otantik semahlar çekildi.

Kamışçık Köyü Muhtarı Rıza Taşgın, bayramın öz Türk bayramı olduğunu; kendi adetlerini, törelerini binlerce yıldır koruyarak bugüne kadar getirdiklerini, bundan sonra da gelenekleri, töreleri aynı şekilde koruyarak, devam ettireceklerini bildirdi.

Törene öncülük eden kadınlardan Çiçek Taşgın, "Çiçek çıkartıyoruz. Geleneğimizi, göreneğimizi kaybetmiyoruz, canlandırıyoruz. Komşularımızla beraber, birlik, beraberlik, hepsine Allah sevgiler nasip etsin" dedi.

Deste İşbilir ise şöyle konuştu:

"Ebemizden, dedemizden, büyüklerimizden görülmüş bir gelenek. Biz de devam ettiriyoruz. Bir şeyler alıyoruz veren bağışçılarından. Böyle toplanıyoruz, yemek yapıyoruz, yiyoruz komşularımızla. Bugün de Anneler Günü'ne denk geldi. Ufak tefek aldık Çekerek ilçesinden. Şimdi millete dağıtacağız, yiyecekler. Çay demleyeceğiz. Çiçek bayramı bu. Çiçekler açtı, çiçek topladık dün. Bugün de çıkartacağız. Hepimiz toplanacak kadınlar. Pür kestik dağdan, ormandan, ateş yaptık, üstünden hopladık. Göreneğimiz böyle bizim. Ebemizden, dedemizden biz böyle gördük."

Anşa Şimşek de, "Çiçek yiyoruz, çiçekleri getiriyor, topluyoruz. Şimdi adamlar çay içecek. Çiçek çıkartacağız, türkü söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

FİCENK BAYRAMI

Halk arasında Çiçek Bayramı, "Bahar Bayramı" olarak da isimlendiriliyor. Kadınların bir gün önce maniler ve türkülerle topladığı meyve çiçekleri köy meydanındaki Ficenk kazanına atmasıyla kutlamalar başlıyor. Daha sonra bir evin tek kızının kazanın yanına gelmesi ve üstüne cecim örtüsü kapatılmış olan Ficenk kazanına şerbet aşılaması sonucu törende bulunanların özel eşyaları alınarak kazanın yanında toplanılıyor. Toplanan bu eşyalar maniler eşliğinde rastgele sahiplerine dağıtılarak, eğleniliyor.

Kaynak: ANKA
