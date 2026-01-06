Yozgat'ta 7 Bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Evcil hayvanların mikroçip ile kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması süreci 31 Aralık itibarıyla sona erdi. Bir yıllık süre boyunca Yozgat genelinde 7 bin 548 sahipli evcil hayvana mikroçip uygulaması yapıldı. Yozgat Veterinerler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, bundan sonraki dönemde yalnızca 6 aydan küçük yeni evcil hayvanların mikroçip takılarak kimliklendirilip sisteme kaydedilebileceğini söyledi.

Yozgat il genelinde, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında geçtiğimiz yıl sonuna kadar 2 bin 217 kedi, 5 bin 331 köpek olmak üzere toplam 7 bin 548 sahipli hayvana mikroçip uygulaması yapıldı. Mikroçip uygulaması, yetkili veteriner hekimler tarafından deri altına uygulandı, bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) üzerinden kimliklendirildi. Sistem kapsamında hayvanın kimlik bilgileri, sahibine ait iletişim bilgileri ile aşılama ve sağlık geçmişi resmi olarak kayıt altına alındı. Tarım, Orman il ve ilçe müdürlüklerinde yapılan mikroçip takma işlemi, veteriner hekimler tarafından kırsal bölgeler de ziyaret edilerek de gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, sahipli hayvanlarını sokağa terk eden veya başıboş dolaşmasına izin veren kişiler hakkında 86 bin 358 lira idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi gereğince fiili işleyenlerin 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri hatırlatılan açıklamada, "Hayvanlarımızın güvenliği ve toplum sağlığı için lütfen yasal sorumluluklarımızı yerine getirelim" denildi.

Yozgat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu da yaptığı yazılı açıklamada, uygulamanın hayvan refahını artırmayı hedeflediğini belirterek, sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımının net şekilde yapılabilmesi açısından da uygulamanın önemine vurgu yaptı. Anteplioğlu, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan düzenleme doğrultusunda, sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin her yaştan kayıt altına alınabilme işleminin yıl sonunda tamamlandığını, bundan sonraki süreçte yalnızca 6 aylıktan küçük yeni evcil hayvanların mikroçip ile kimliklendirilerek kayıt altına alınabileceği ifade etti.