Yozgat'ta Engelli Vatandaşlardan Beyaz Baston Yürüyüşü

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta engelli vatandaşlar, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenledi. Engelliler, en çok kaldırımlarda bulunan rampa önlerine araçların park edilmesinden şikayetçi oldu.

Her yıl 7-14 Ocak günleri arasında kutlanan ve görme engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak, farkındalık oluşturmak, beyaz bastonun önemini vurgulamak üzere Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlen yürüyüş, Yozgat Valiliği önünden başladı, Lise Caddesi'ndeki Merkez Ortaokulu önünde tamamlandı.

Ellerinde, engellerin kaldırılmasına yönelik sloganların yer aldığı dövizler taşıyan engellilerin yürüyüşüne, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeynep Yazıcı, görme engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak, farkındalık oluşturmak ve beyaz bastonun önemini vurgulamak için bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

"Önümüze konan arabalardan çok şikayetçiyiz"

Yürüyüşe katılan engelli bireyler, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

-İbrahim Çağlar: "Bizim akülü arabalarımız inip çıkamıyor buralardan, rampalar iyi değil."

-Murat Galip: "Biz en çok engelliler olarak bu sarı çizgilerin önlerine arabaların konmasından çok şikayetçiyiz. Başka bir şikayetimiz. En çok, önümüze konan arabalardan çok şikayetçiyiz. Hastaneden buraya varana kadar kaç tane yerde hep şikayet edilen yer var, o kadar da emniyete gidildi, gene vatandaşlarımız bizlere duyarlı olmuyor."

-Musa Kürekçi: "Refakatçiyle birlikte yürüdüğümüz için sıkıntı yaşamıyoruz. Öbür ortopedi engelli arkadaşlarla biz biraz farklıyız galiba. Sonradan görme engelli olduğum için biraz da bu konuda eğitimim olmadığından beyaz baston kullanma açısından, o yüzden pek bir sıkıntım yok. Refakatçisiz çıkmıyorum dışarıya, refakatçiyle birlikte çıkıyorum."