Yozgat'ta Dolu Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü
Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış doluya dönüştü ve Alemdar Köyünün yüksek bölgelerini beyaza bürüdü. Kısa sürede şiddetini artıran dolu, çevre köylerin tarım arazileri üzerinde de etkili oldu.
Yozgat'ta dolu yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
YOZGAT - Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yer yer doluya dönüştü. Alemdar Köyünün yüksek bölgelerinde yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, çevreyi adeta karla kaplanmış gibi beyaza bürüdü.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, özellikle çevre köylerin yüksek rakımlı bölgelerinde dolu şeklinde kendini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı, Yozgat merkeze bağlı Alemdar köy yolu ve tarım arazilerini beyaza bürüdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDOĞAN BUDAK - Yerel