Yozgat'ta Kış Aylarının Vazgeçilmez Lezzeti Arabaşı

Güncelleme:
Yozgat'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk havalar, şehirdeki arabaşı geleneğinin canlı kalmasına neden oluyor. Yozgat Bozok Üniversitesi aşçılarından Cennet Kaplanoğlu, bu geleneksel yemeğin soğuk kış günlerinde adeta bir şifa kaynağı olduğunu belirtti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta kar yağışıyla birlikte etkisini artıran soğuk havalarda arabaşı geleneği sürüyor. 2013 yılında patenti ve coğrafi işareti alınan arabaşı hakkında bilgi veren Yozgat Bozok Üniversitesi aşçılarından Cennet Kaplanoğlu, bu yemeğin her evde kaz etinden yapıldığını ve adeta bir şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Yozgat mutfağının önemli lezzetlerinden arabaşı, havaların soğumasıyla birlikte daha fazla ilgi görmeye başladı. Özellikle kaz, hindi ya da tavuk etiyle hazırlanan sıcak çorba, tüketenlerin içini ısıtıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi aşçılarından Cennet Kaplanoğlu, arabaşının kış aylarında adeta şifa kaynağı olduğunu belirterek, "Arabaşının özelliği öncelikle Yozgat'a has olması. Yozgatımızın arabaşısı soğuk kış günlerinde şifadır. Özelliği bu hamurunun yutulmasıdır asıl. Bunu herkes yutamaz. Çok eskiler bunu böyle tüm tüm yutarlardı. Şifa derler. Eskiden beri gelen bir şey. Arabaşı çorbası kaz eti ile yapılıyor. Önce haşlıyoruz. Onun suyuyla un kavuruyoruz, sade un yağsız. Tencerenin dibine salçayı kavuruyoruz. Üzerine suyunu kaynadıktan sonra da ununu açıyoruz başka bir yere koyuyoruz. Sonra da etini koyuyoruz. Bunun özelliği acı olması. Sonra da hamurunu yapıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
