Yozgat'ta engelli gençlere temsili askerlik töreni

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası'nda 21 engelli gence temsili askerlik töreni düzenleyerek onlara bir günlüğüne asker olma gururu yaşattı. Törende yemin eden gençlere terhis belgeleri verildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, 'Engelliler Haftası' kapsamında askerlik çağına gelen 21 engelli gence temsili askerlik töreniyle bir günlüğüne asker olmanın gururunu yaşattı.

Engelli gençler ve aileleri, Engelliler Haftası kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nın misafiri oldu. Temsili askerlik programı için 21 engelli genç kışlaya davet edildi. Engelli gençler, askeri üniformalarını giyerek, tören alanındaki yerlerini aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 21 engelli genç askerlik yemini etti.

"Asker ocağı peygamber ocağı olarak kabul edilir"

Törende konuşan Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, "Türk milletinin kültür, gelenek ve inancında askerlik hizmeti kutsaldır. Asker ocağı peygamber ocağı olarak kabul edilir. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'na göre her Türk erkeği için askerlik hizmeti zorunludur. Bu mükellefiyet asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eder. Kutsal askerlik görevini ifa eden her birey bunun haklı gururunu yaşar. Bu maksatla birliğimize katılan özel vatandaşlarımız 'Mehmetçik' adıyla durmaktadır" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da bugünlerde emeği olan Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri minnetle yad ettiklerini belirterek, tüm vatan erlerini selamladı. Yemin eden engelli gençlere, protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri takdim edildi. Törenin ardından jandarma personeli, gençler ve aileleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Evladının gururlu anına şahitlik eden Yasemin Akkaya, "Oğlumun askerlik törenine geldik. Çok duygulanıyorum, çok güzel bir an oldu, oğlum için de öyle. Çok mutlu olduk. Herkesten, devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
