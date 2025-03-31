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Yozgat'ta 20 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

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Yozgat'ta Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 20 bin adet makaron yakalandı. Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta 20 bin adet makaron yakalandı

YOZGAT - Yozgat'ta Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube tarafından yapılan operasyonda 20 bin adet makaron ele geçirildi.

Alınan istihbaratı değerlendiren Jandarma ekipleri yol kontrolünde şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Y.A. ve E.Ş. isimli şahısların aracında yapılan aramada 20 bin adet makaron ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Yozgat Jandarma Komutanlığı, her türlü kaçakçılık faaliyeti ile mücadele edileceğini vurguladı.

Yozgat'ta 20 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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