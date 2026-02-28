Yozgat Kadın Hentbol Takımı Ligi Lider Tamamladı

(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Bu sezon üç etap olarak planlanan Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nin birinci etabı tamamlandı. Son maçında Sinop temsilcisini konuk eden MC Sistem Yozgat GSK Kadın Hentbol Takımı, sahadan 37-27 galip ayrılarak, 26 puanla ilk etabı lider olarak tamamladı. Kulüp Başkanı Ebubekir Uçar, ligin ikinci ve son etabını da lider olarak tamamlayarak, hedefledikleri Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi.

Bu sezon öncesinde kuruluşunu tamamlayıp, Hentbol Kadınlar 1. Ligi B grubu müsabakalarına Süper Lig hedefiyle başlayan MC Sistem Yozgat GSK Kadın Hentbol Takımı, ligin ilk etabının son maçında Sinop ekibini konuk etti. Çekişmeli geçen müsabakadan 37-27 galibiyetle ayrılan Yozgat temsilcisi, ligi lider tamamlayarak, Play-off grubunda yer alacak 8 takımdan biri oldu. Yozgat ekibi, Play-off grunu da geçerek final gurubuna kalacak 4 takım arasından da şampiyon olarak Süper Lige terfi etmek istiyor.

MC Sistem Yozgat GSK Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Enis Atmaca, "Bugün grubumuzun son maçını Sinop karşısında oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımızın emeğine sağlık diyorum. Play-off'a daha iyi hazırlanmayı planlıyoruz. Şehrimize, Yozgat'ımıza Süper Lig'i armağan etmek istiyoruz" dedi.

Kulüp başkanı Ebubekir Uçar da, "Takımımız 1. Ligi lider konumda bitirdi. Yozgat'ın Söz verdiğimiz gibi kadınlar 1. Ligi'nde lider olduktan sonra Play-off oynayacağız, ardından da Süper Ligi de Yozgat'a bir hediyeyle döneceğiz. 15-17 Mart'ta Play off'lar yapılacak. Yine 25-27 Mart'ta da final oynanacak. Ama biz verdiğimiz ilk sözü tuttuk. İkinci sözümüz Play-off, üçüncü sözümüz de inşallah final four'da Süper Ligi de Yozgat'a hediye edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA