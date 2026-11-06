Yozgat Çekerek'te tahmini 3-7 asırlık karadutlar anıt ağaç tescili için incelendi

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, yaklaşık 4 dekarlık alanda bulunan ve gövdeleri birbirine sarılı 10 civarındaki yaşlı karadut ağacının "anıt ağaç" olarak tescillenerek koruma altına alınması için ilk adım atıldı. En gencinin 3, en yaşlısının ise 7 asırlık olduğu tahmin edilen ağaçların bulunduğu alan, Orman İşletme Müdürlüğü mühendisleri tarafından incelendi. Ağaçların anıt ağaç olarak tescillenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kurtağlı köyü sakinlerinin, ormanlık alanda bulunan ve 3 ila 7 asırlık oldukları tahmin edilen karadut ağaçlarının yaşlarının bilimsel araştırmayla kesin olarak belirlenmesi ve "anıt ağaç" statüsüne alınarak korunması yönündeki talebi değerlendirilmeye alındı. Yaşlı dut ağaçlarının bulunduğu bölgede definecilerin kaçak kazı yapması üzerine kaymakamlık tarafından önceki yıl alana fotokapan kuruldu.

Yaşlı dut ağaçlarının turizme kazandırılması amacıyla 2004 ve 2019 yıllarında da çeşitli çalışmaların yürütüldüğü bölgede, son olarak Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü mühendisleri inceleme yaptı.

Tarihi ve doğal mirasa sahip çıktıklarını belirten Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, incelemenin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yozgat ili Çekerek ilçesine bağlı Kurtağlı Köyü'nde bulunan Ahu Sultan Kerim Baba Türbesi çevresindeki anıt ağaç vasfı taşıyan karadut ağaçlarımız incelenmiştir. Geçmişten günümüze ulaşan, doğal ve kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan bu kıymetli ağaçlarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğal mirasımızı koruyor, geçmişin izlerini geleceğe taşıyoruz."

Kaynak: ANKA