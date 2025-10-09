Yörükler Geleneksel Göç Yolculuğuna Başladı

Antalya'da yaz aylarını Toroslar'ın serin yaylalarında geçiren Mayıs ayı sonunda sürüleriyle birlikte yaylalara çıkan Yörükler, ekim ayının girmesi ve havaların soğuması ile birlikte geleneksel göç yolunu bu kez tersine çevirerek ovalara ve köylere inmeye başladı. Sabah erken saatlerde çadırlarını toplayan göçer aileler, hayvanlarıyla birlikte uzun dönüş yolculuğuna çıktı.

Yüzyıllardır süregelen bu göç geleneğini sürdüren Yörükler, yaylalarda doğayla iç içe geçirdikleri yaz mevsiminin ardından kış mevsimini geçirmek üzere yerleşim yerlerine dönüyor. Antalya'nın Akseki, Alanya. İbradı ve Gündoğmuş ilçelerindeki yaylalarda yaz boyunca hareketlilik oluşturan Yörüklerin ayrılmasıyla bölgede sessizlik hakim olmaya başladı. Her yaz Akseki'den Yarpuz Yaylasına çıkan Yörüklerden 63 yaşındaki Bayram Yüksel, "Her yıl bahar geldiğinde yaylaya çıkar, sonbaharda da ovaya döneriz. Bu bizim atalarımızdan kalan bir gelenek. Yaylada yazı serin ve huzurlu geçiriyoruz, şimdi de köyümüze dönme vakti geldi" dedi.

Hayvancılık mesleğinin atalarından kaldığını söyleyen Yüksel, "Her yıl haziran ayında 1700 rakımlı Yarpuz Yalası'na çıkıyoruz. Burada 3-4 ay kaldıktan sonra tekrar Akseki tarafına dönüyoruz. Eşyalarımızı araçlarla gönderiyoruz, hayvanlarımız ise otlata otlata yavaş yavaş iniyor" diye konuştu.

Hayatını sürdürdüğü bu göçebe yaşamın zorluklarına rağmen mesleğini bırakmayı düşünmediğini söyleyen Yüksel, "Geçimimi tamamen hayvancılıktan sağlıyorum. Bu bizim geçim davamız. Zor da olsa yapmak zorundayız. Hayvanlarımız doğal ortamda yetişiyor. Yarpuz Yaylası bin 700 rakımda, temiz havası var, egzoz yok, toz yok. Hayvanlarımız tamamen doğal ortamda besleniyor," dedi.

Yörüklerden Murat Uyar, her yıl bahar aylarında Alanya'nın Akdam Yaylasına hayvanlarını otlatmak için çıktıklarını ve Yaylaya çıktıktan sonra yaklaşık 4 ay boyunca burada kaldıklarını, havaların soğuması ile birlikte dönüş hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Uyar, mesleğin zorluklarına da değinerek, "Hayvancılık kolay bir meslek değil. Ne yağmur, ne yaş, ne cenaze dinlersin. Her şartta işin başında olman gerekir. Bu işe gönül verdik. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yazın sahilde, kışın yaylada durulmaz"

72 yaşındaki İbrahim Erbay, çocukluğundan buyana hayvancılıkla uğraştığını ve yayla hayatının vazgeçilmez olduğunu, mevsimlerin değişimine göre sahilden yaylaya, yayladan sahile yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi. Erbay "Kış gelince sahile ineriz. Havaların ısınmasıyla birlikte yeniden yaylaya çıkıyoruz. "Kışın burada durulmaz, sahile döneriz. Yaz gelince de sahilde durulmaz, yaylaya çıkarız. Böyle bir iş bu," diyerek göç geleneğinin yaşam tarzına nasıl yön verdiğini anlattı. - ANTALYA