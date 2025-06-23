Yönetmen Ahmet Selim Tuncer Hayatını Kaybetti

Yönetmen Ahmet Selim Tuncer Hayatını Kaybetti
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Ünlü yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tuncer'in cenaze namazına birçok tanınmış isim katıldı ve sevenleri yasa boğuldu.

Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

En son memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar'ın başrolünü oynadığı "Aşkın Dünkü Çocukları" adlı sinema filmini çeken Tuncer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Ünye Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası ünlü yönetmen ve yapımcı Selim Tuncer aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, sanatçı Yücel Arzen, iş arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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