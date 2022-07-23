Yoncalı'ya son 3 ayda 27 bin metrekare kilit parke taşı - Haberler

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Yoncalı'ya son 3 ayda 27 bin metrekare kilit parke taşı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yoncalı'ya son 3 ayda 27 bin metrekare kilit parke taşı

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yoncalı'da son 3 ay içerisinde 27 bin 102 metrekare alanda sıfır kilit parke taşı imalatını gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yoncalı'da son 3 ay içerisinde 27 bin 102 metrekare alanda sıfır kilit parke taşı imalatını gerçekleştirdi. Aynı zamanda 5 bin 750 metrekare alanda da bordür döşemesi yapıldı.

Kütahya'nın gözde termal turizm merkezinden birisi olan Yoncalı'da alt yapı ve üst yapı yatırımları devam ediyor. Son üç ay içinde Yoncalı'da üst yapı çalışmalarını sürdüren ekipler 20 caddede 27 bin 102 metrekarelik alanda kilit parke, 5 bin 750 metrekarelik alanda bordür döşeme çalışmasını tamamlandı.

Ekipler aynı zamanda 17 caddede 2 bin 250 metrekarelik alanda kilit parke taşı bakım ve onarım, 750 metrekarelik alanda bordür döşeme çalışmasını bitirdi.

Yoncalı'da kilit parke ve bordür döşeme çalışmaları hızla devam ediyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi Kütahya Yoncalı Yerel Haberler

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